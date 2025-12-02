SSCyPC de Cuautlancingo recupera vehículo con reporte de robo

Como parte de los operativos de vigilancia permanentes que realiza la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Cuautlancingo, se logró recuperar en la junta auxiliar de Sanctorum un vehículo con reporte de robo.

Los hechos sucedieron durante las labores de patrullaje de los elementos de la SSCyPC, quienes ubicaron en la calle Morelos, de la referida junta, una camioneta marca Kia color vino sin placas en aparente abandono.

Al consultar su estatus a través de cabina central, se encuentra que cuenta con reporte de robo, por lo que fue asegurada para la puesta a disposición correspondiente.

La Secretaría de Seguridad invita a la ciudadanía a reportar vehículos abandonados a los siguientes números:

911

Centro de mando y control de la SSCyPC:

WhatsApp: 2211 10-55-82.

Línea directa: 2226 90-71-43.

El gobierno municipal de Cuautlancingo refrenda su compromiso con el combate a la delincuencia y el bienestar de la ciudadanía.

Te recomendamos: