Productores de manzana de Zacatlán fortalecen conocimientos en Aquixtla

Este fin de semana, productores de manzana de Zacatlán realizaron una visita técnica al municipio de Aquixtla para un intercambio de experiencias, buenas prácticas e innovaciones tecnológicas aplicadas al cultivo de manzana.

El maestro José Pablo Cruz Hernández, investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, brindó asesoría especializada y acompañamiento técnico, compartiendo herramientas e innovaciones orientadas a mejorar el rendimiento, la sanidad y la productividad de los huertos.

Este encuentro permitió a los productores conocer nuevas alternativas de manejo de la fruta, actualizarse en tecnologías para la producción y fortalecer la colaboración entre municipios.

Este intercambio fue posible gracias a la Dirección de Desarrollo Rural, que mantiene una capacitación remanente a productores del campo y ganaderos.

El Gobierno Municipal de Zacatlán refrenda su compromiso con el desarrollo rural y la capacitación constante de quienes impulsan la grandeza del campo.

