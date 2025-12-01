Zacatlán colecta más de 40 toneladas de residuos en el Reciclón

Posicionándose como el municipio número uno en Puebla en reciclar, Zacatlán rompió su meta al juntar más de 40 toneladas de residuos como equipos eléctricos, electrónicos, pilas alcalinas y otras cosas, dentro de la sexta etapa del Reciclón.

La presidenta municipal, Bety Sánchez, agradeció el esfuerzo conjunto del gobierno y la sociedad civil, para trabajar en esta estrategia de la Agenda 2030 de la ONU, para lograr entornos más sustentables.

En este año se superó la meta de 35 toneladas, sumando más de 40 gracias a las 70 asociaciones civiles que participaron, a las instituciones educativas, a las juntas auxiliares y a la gente, ya que más de mil familias colaboraron.

Todo esto se trasladará a la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores del Estado de México, para su tratamientO oportuno.

Te recomendamos: