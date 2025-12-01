Sentencian a 8 años a hombre por abuso sexual a un menor en Puebla

La Fiscalía General del Estado logró, mediante la aportación de diversas pruebas, una sentencia de 8 años de prisión contra Vicente Dolores N., acusado del delito de abuso sexual, en agravio de un menor de 7 años.

Se tiene conocimiento de que el 30 de agosto de 2023 la víctima habría sido sometida a conductas de índole sexual cuando se encontraba en su domicilio ubicado en la junta auxiliar de La Resurrección, de la ciudad de Puebla.

En audiencia de Juicio Oral, la Fiscalía de Puebla aportó diversas pruebas a través de las cuales el Tribunal de Enjuiciamiento determinó una pena privativa de la libertad de 8 años, así como el pago de la reparación del daño moral y material.

Te recomendamos: