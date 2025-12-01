Gobierno de Puebla entrega alarmas vecinales en Loma Bella

En representación del mandatario estatal, el coordinador general de Gabinete, José Luis García Parra, afirmó que la seguridad avanza gracias a la coordinación entre la Federación, el Estado y el municipio. Subrayó que las alarmas con videocámaras conectadas al C5i permiten identificar a quienes intenten delinquir y garantizan que no exista impunidad. Reconoció el compromiso de los comités ciudadanos para vigilar y proteger sus colonias, e insistió en que la participación vecinal se convierte en un pilar para las acciones de la Cuarta Transformación en Puebla.

El gobierno del estado entregó nuevas Alarmas Vecinales a los Comités de Paz y Seguridad, además de apoyos del Programa de Obra Comunitaria, durante un evento en la colonia Loma Bella que reunió a autoridades estatales, federales y municipales. Las y los participantes destacaron que estas acciones consolidan la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Alejandro Armenta y fortalecen la organización vecinal en beneficio de miles de familias poblanas.

El delegado federal de los Programas para el Desarrollo en el Estado de Puebla, Rodrigo Abdala, subrayó que el Programa de Obra Comunitaria permite que la ciudadanía recupere la capacidad de decidir sobre el destino de los recursos públicos y de transformar su entorno con participación directa. Explicó que este modelo no solo mejora la infraestructura, sino que también une a las comunidades, pues invita a los vecinos a dialogar, organizarse y tomar decisiones conjuntas para el bien común. Afirmó que los comités actúan con visión responsable al elegir obras como guarniciones, banquetas, luminarias, remodelación de parques, rehabilitación de escuelas y espacios comunitarios. Reiteró que el gobernador Armenta duplicará el presupuesto del programa el próximo año y destacó que esta acción inédita en Puebla marca un precedente al entregar a la ciudadanía la administración transparente de los recursos, lo que convierte al modelo en un ejemplo de participación real y de construcción de una sociedad más segura y unida.

La secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, resaltó que la instalación de mil 261 alarmas en la zona conurbada demuestra el alcance del programa y la fuerza de la colaboración comunitaria. Señaló que la seguridad depende primero de los valores que se impulsan en los hogares y también del esfuerzo organizado de la comunidad, que no se resigna ante problemas heredados. Añadió que los gobiernos humanistas, encabezados por Alejandro Armenta en Puebla y por la presidenta Claudia Sheinbaum en el país, trabajan junto a la ciudadanía para asegurar espacios dignos y seguros. Destacó que el programa avanza en 308 colonias y 16 juntas auxiliares en la capital, así como en Cuautlancingo, San Pedro Cholula y San Andrés Cholula, donde la coordinación entre los tres niveles de gobierno permite cumplir los objetivos trazados para mejorar la seguridad.

El presidente municipal de Puebla, José Chedraui, destacó que el funcionamiento de las alarmas vecinales fortalece la coordinación entre el municipio, el C5i, la DERI y la Policía Municipal, lo que asegura respuestas oportunas ante cualquier emergencia. Explicó que la ciudadanía tendrá claridad sobre a quién llamar y qué instancia responde en cada caso, con el objetivo de mantener a Puebla en paz. Señaló que el municipio trabaja de manera permanente con el gobierno estatal y con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar acciones conjuntas que fortalezcan la seguridad y la cercanía con las colonias.

La tesorera del Comité de Alarmas Vecinales, Iztaccíhuatl José Sánchez, agradeció la implementación del programa y afirmó que la unión vecinal permite avanzar en la prevención del delito. Reconoció que las alarmas apoyan el trabajo de la policía y promueven la participación ciudadana para proteger a las familias. Hizo un llamado a cuidar los equipos y pidió que el proyecto mantenga seguimiento continuo, pues la seguridad de la comunidad depende del compromiso conjunto de autoridades y habitantes.

Vecinos y autoridades realizaron una demostración del uso de la aplicación móvil, que permite solicitar auxilio con un solo clic y recibir atención inmediata de la patrulla más cercana y del C5i. Con la entrega de alarmas vecinales y los apoyos de obra comunitaria, el gobierno estatal reiteró su compromiso con la seguridad, la organización ciudadana y el bienestar de las familias poblanas, un trabajo que avanza con resultados tangibles en colonias de la capital y municipios conurbados.

