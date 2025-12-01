Clausuran el Campeonato Nacional de Fútbol Sub-9 y Sub-11 en Puebla

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, a través de la Secretaría de Deporte y Juventud, dirigido por Gaby “La Bonita” Sánchez, en coordinación con el sector amateur de la Federación Mexicana de Fútbol, llevó a cabo la ceremonia de clausura y premiación del Campeonato Nacional de Fútbol Sub-9 y Sub-11, justa que durante cinco días reunió a niñas y niños de todo el país en las canchas de la Unidad Deportiva Volkswagen, sede oficial de la edición 2025.

Ante entrenadores, familiares, delegaciones estatales y autoridades deportivas, la secretaria Gaby “La Bonita” Sánchez destacó el respaldo del gobernador Alejandro Armenta, cuyo impulso ha permitido que Puebla se consolide este 2025 como anfitrión de múltiples eventos deportivos de carácter nacional e internacional, confirmándolo como epicentro deportivo del país.

“Estamos muy contentos por recibir este campeonato, porque tuvimos aquí a niñas y niños con calidad, con talento y energía. Esperamos que en Puebla se hayan sentido como en casa y cuando regresen a sus lugares de origen, se lleven un pedazo de nuestro estado en su corazón”, expresó, al reconocer el esfuerzo y dedicación de cada uno de los participantes.

Durante esta semana, miles de familias visitaron la entidad para vivir la emoción del fútbol infantil, que generó un ambiente de sana competencia, convivencia y alegría en cada jornada.

El cuadro de honor de primero y segundo lugar se definió de la siguiente manera:

Campeones: Sub-9 Varonil, Veracruz, Sub-9 Femenil, Baja California, Sub-11 Varonil, San Luis Potosí y Sub-11 Femenil: Durango.

Subcampeones: Sub-9 Varonil, Coahuila, Sub-9 Femenil, Tamaulipas, Sub-11 Varonil: Coahuila y Sub-11 Femenil, Veracruz.

El presidente del Sector Amateur de la Federación Mexicana de Fútbol, José Antonio Huizar Espinoza, reconoció la impecable organización del campeonato y aseguró que Puebla deja “la vara muy alta” para el estado que en 2026 reciba la siguiente edición.

Asimismo, agradeció al gobernador Alejandro Armenta y a la Secretaría de Deporte y Juventud por lograr uno de los campeonatos más exitosos registrados en estas categorías.

Con esta clausura, Puebla reafirma su compromiso con el impulso al deporte infantil y la creación de espacios que fortalezcan el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

