Centros LIBRE en Puebla, clave en la reducción del 45% en feminicidios

La implementación de los Centros LIBRE Casas Carmen Serdán “Por Amor a Puebla” ha tenido un impacto directo en la disminución de la violencia contra las mujeres, reflejado en una reducción sostenida de los casos registrados durante todos los meses de 2025, en comparación con 2024.

Como lo ha señalado la Fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, en la entidad se ha establecido como prioridad una política de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, mediante la estrecha colaboración entre los tres órdenes de gobierno. Por lo que respecta a esta institución procuradora de justicia, se ha instruido a las Fiscalías Especializadas y a todas las áreas de la institución a garantizar una atención oportuna, humana, cercana y libre de revictimización.

A la fecha, Puebla cuenta con 18 Centros LIBRE, y uno más en Tehuacán próximo a inaugurarse, aunque ya está en funcionamiento. Estos espacios representan un modelo de atención interinstitucional, donde concurren esfuerzos del Gobierno Federal, el Gobierno del Estado, los municipios y la Fiscalía General del Estado para brindar atención integral a población vulnerable.

Los Centros LIBRE brindan apoyo a mujeres, niñas, niños y adolescentes, ofreciendo servicios especializados en trabajo social, psicología, medicina, asesoría jurídica y empoderamiento, entre otros. Hasta el momento se han brindado los siguientes resultados:

Más de 14 mil personas atendidas directamente por la Fiscalía.

Se han iniciado casi 5 mil carpetas de investigación.

Se han otorgado más de 4 mil medidas de protección.

Lo anterior ha permitido que entre enero y octubre de 2025, el estado de Puebla registre una disminución del 45% en feminicidios respecto al mismo periodo del año anterior.

De los 22 casos registrados, más del 50% han sido esclarecidos, y el resto presenta avances significativos que han permitido identificar a las y los responsables.

Cabe destacar que de los 208 feminicidios registrados entre 2020 y 2025, la Fiscalía General del Estado ha esclarecido 136 casos. Asimismo, en este lapso logró 54 sentencias condenatorias por este ilícito, además de múltiples procesos en curso, con suficientes elementos de prueba que mantienen a los probables responsables en prisión preventiva.

La Fiscalía General del Estado reitera, como lo ha afirmado su titular, Idamis Pastor Betancourt, que habrá cero tolerancia a la violencia contra las mujeres en la entidad.

Te recomendamos: