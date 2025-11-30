35 marcas poblanas destacan en el México Selection 2025

El Gobierno del Estado felicita a las 35 marcas poblanas que destacaron en el Concurso Nacional México Selection 2025, resultado que confirma la calidad y la fortaleza del mezcal y destilados producidos en la entidad.

De las 35 marcas ganadoras, 15 recibieron apoyo del Gobierno de Puebla a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, lo que permitió su participación en esta edición del certamen y dio como resultado nuevas preseas que fortalecen el prestigio del mezcal poblano. Mientras que los 20 ganadores restantes recibieron el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Las Medallas Gran Oro fueron para Rancho de Quillo, con el destilado galardonado como Mezcal Revelación, mezcal Agave Rosa y mezcal Huexolotl.

Las Preseas Oro fueron para las marcas Mi Ofrenda, 11 Latidos, Antigua Destilería Los Fuertes, El Emperador, Arguende, Las Ruinas, El Moro, Papalotl, Inspiraty, El Individuo, Teresita de Jesús, Agave Rosa, Huichichiqui, La Vi de Ca, 1001 Secretos, Arráncame la Vida, Cosa Juzgada, Cerro de Víboras, Recuerdos de Mi Historia, Green Gold y Candinga.

Las Medallas de Plata se obtuvieron para Popocatépetl Ancestral, Elixir de la Sierra, 103 Voces, 60 Fierros, Arráncame la Vida y Antigua Destilería Los Fuertes.

El Gobierno del Estado de Puebla reconoce el talento, el esfuerzo y la visión de las y los productores, cuyas marcas llevaron el nombre de Puebla a un lugar destacado en el país. Estos resultados fortalecen la presencia del mezcal poblano, consolidan su reputación e impulsan el crecimiento de una cadena productiva que refleja historia, tradición y excelencia.

Puebla reafirma su liderazgo en la producción y, por ello, el gobierno estatal encabezado por el mandatario Alejandro Armenta, mediante políticas públicas enfocadas en fortalecer la cadena del agave, destinó una inversión de 110 millones de pesos destinada al Programa de Transformación y Valor Agregado de Agave Mezcalero y Pulquero, acción que impulsa el crecimiento sostenible del sector y abre nuevas oportunidades para quienes producen y transforman el agave poblano.

Te recomendamos: