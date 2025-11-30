Pepe Chedraui promueve Primer Torneo Municipal de Pádel 2025

Con entusiasmo y una destacada participación de 34 jugadores, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, a través del Instituto Municipal del Deporte de Puebla (IMDP), dirigido por Ricardo Zayas Gallardo, llevó a cabo el Primer Torneo Municipal de Pádel 2025 en las canchas de la Laguna de Chapulco.

Desde las primeras horas, el ambiente se llenó de energía; familias, jugadores y visitantes se dieron cita para disfrutar de una jornada que combinó sana competencia y convivencia. Este torneo marca el inicio de una serie de actividades deportivas que buscan fortalecer y activar el uso de espacios públicos dignos con los que cuenta el municipio y fomentar hábitos saludables entre las y los poblanos.

Durante su intervención, el Director del IMDP, Ricardo Zayas Gallardo, destacó que este tipo de eventos permite que cada vez más personas se acerquen al deporte.

“Queremos que la gente se adueñe de estos espacios y descubra en el deporte un punto de encuentro, bienestar y crecimiento personal. Este torneo es solo el comienzo de muchas iniciativas que vienen para Puebla”, enfatizó.

El formato del torneo se desarrolló bajo la modalidad Round Robin en la rama varonil, con la participación de 13 parejas que avanzaron en un esquema de eliminación directa. Además, se implementó la dinámica de “Cero Tiempos Muertos”, pensada para mantener el ritmo de juego, promover la activación física constante y ofrecer una experiencia deportiva más dinámica e inclusiva.

Con acciones como esta, el Gobierno de la Ciudad y el Instituto Municipal del Deporte refrendan su compromiso de seguir generando espacios de integración, impulsar la práctica deportiva y fortalecer el bienestar de todas y todos en La Capital.

