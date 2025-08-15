Lluvias moderadas a fuertes en Puebla este jueves por la noche

La Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, a través del Departamento de Alertamiento e Información, informó a la ciudadanía sobre la previsión de lluvias de moderadas a fuertes en distintos puntos del territorio poblano, propias de la temporada, y que requieren especial atención para prevenir incidentes.

El análisis meteorológico más reciente señala que las lluvias avanzarán de norte a sur, acompañadas de ráfagas de viento de hasta 12 km/h. El periodo de mayor intensidad se pronostica entre las 22:00 y 23:30 horas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente en vialidades susceptibles a encharcamientos o baja visibilidad.

En la capital, los cuerpos de agua presentan niveles controlados: los ríos Alseseca y Atoyac están entre el 30 y 25% de su capacidad, mientras que los vasos reguladores Santuario y Puente Negro reportan niveles del 20 al 30%. Aunque estas condiciones no representan riesgo inmediato, se mantendrá una vigilancia constante para atender cualquier aumento repentino a causa de la acumulación de lluvia.

La Secretaría exhorta a la ciudadanía a evitar zonas de riesgo como calles con acumulaciones severas de agua o proclives a inundaciones, así como a mantenerse alejados de árboles, postes o cables eléctricos. Además, recomienda contar con una mochila de emergencia y seguir las indicaciones oficiales.

En caso de incidentes, se debe llamar al número de emergencias 911 o reportar a la línea 072 para recibir apoyo oportuno.

