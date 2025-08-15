Detienen a “El Quijadas”, presunto narcomenudista

Como resultado de acciones conjuntas para inhibir la distribución de sustancias ilícitas, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla y la Secretaría de Marina (SEMAR) lograron la detención en flagrancia de un presunto narcomenudista en la Central de Abastos del municipio de Puebla.

El detenido, identificado como Gaspar N., alias “El Quijadas”, de 36 años, fue capturado mientras distribuía posibles drogas ilícitas. Durante la intervención, las autoridades aseguraron 73 envoltorios que contenían probable metanfetamina y marihuana, así como dinero en efectivo y una motocicleta con placas de Tlaxcala.

Gaspar N. quedó a disposición del Agente del Ministerio Público por su probable participación en delitos contra la salud.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, y a través de la SSP, reafirma su compromiso de fortalecer las estrategias de seguridad para generar entornos de paz y bienestar para todas y todos los habitantes de la entidad.

