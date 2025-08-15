Participación ciudadana, la forma correcta de legislar: Laura Artemisa

Durante la presentación de las conclusiones del foro “Transitando hacia el Constitucionalismo del Siglo XXI en el Estado Libre y Soberano de Puebla”, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Laura Artemisa García Chávez, destacó la importancia de la participación ciudadana y de especialistas para legislar y atender las demandas sociales.

Ante abogadas y abogados participantes en los cinco ejes temáticos del foro, la diputada presidenta señaló que este tipo de ejercicios de diálogo y alta escucha se mantendrán como herramientas para fortalecer la representación ciudadana y promover cambios normativos con una visión renovada.

Comentó que los foros realizados en el marco del Bicentenario de la Constitución Política de Puebla de 1825 han generado aprendizajes valiosos, y que las múltiples propuestas recibidas serán analizadas cuidadosamente para su incorporación.

“Necesitamos hacer de estos ejercicios, ejercicios permanentes y buscaremos la forma para que justamente hagamos de la participación ciudadana y de los expertos, una forma permanente para poder legislar (…) Debemos ir de la mano de quienes han trabajado con los marcos jurídicos, quienes han caminado con las Leyes”, afirmó.

Por su parte, la titular del Voluntariado del Congreso, Minerva García Chávez, calificó el proceso como enriquecedor, resaltando la relevancia de la presencia y aportaciones de todos los participantes para consolidar un Congreso vivo, humano, fuerte y sensible.

Las conclusiones fueron presentadas por los coordinadores de cada eje temático: Juan Pablo Salazar Andreu, sobre “Balance Histórico y Prospectiva de la Constitución Política del Estado”; Rodrigo Lazcano Fernández, en “Instituciones, Gobernabilidad y Rediseño del Estado”; Jorge Alberto Domínguez Martínez, sobre “Derechos Humanos y Justicia Sustantiva”; Diana Arellano Ramírez, en “Población y Territorio”; y Rommel Lazcano Ortiz, acerca de “Retos de la Justicia Digital y la Inteligencia Artificial en el Derecho”.

