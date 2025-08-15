Congreso organiza charla sobre el Derecho Notarial en Puebla

En el marco del Bicentenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, el Voluntariado del Congreso del Estado organizó la Conferencia Magistral titulada “La Historia del Derecho Notarial en Puebla”, impartida por Alberto Curiel Tejeda, subconsejero Jurídico del Gobierno del Estado.

Durante el evento, Minerva García Chávez, titular del Voluntariado, destacó la importancia de valorar el papel fundamental del notariado en la construcción de la seguridad jurídica y el desarrollo social de Puebla. Señaló la necesidad de reafirmar el compromiso para seguir construyendo un marco jurídico sólido, moderno y cercano a la sociedad.

Alberto Curiel Tejeda realizó un recorrido histórico sobre la evolución del Derecho Notarial en la entidad, abordando sus fundamentos jurídicos, las reformas más relevantes y la función del notariado como garante de la seguridad jurídica en la vida social. Además, subrayó la importancia de contar con profesionales preparados y comprometidos para fortalecer esta institución.

El Secretario General del Congreso del Estado, Julio Leopoldo de Lara Valera, cerró el acto con un mensaje de agradecimiento por la conferencia, que propició una reflexión sobre la evolución del Derecho Notarial desde el México histórico hasta la Puebla actual.

