Omar Muñoz entrega fertilizante y tinacos en Cuautlancingo

Omar Muñoz, presidente municipal de Cuautlancingo, encabezó la entrega simbólica de fertilizante y tinacos como parte de la primera etapa del programa de apoyo dirigido a beneficiarios de la comunidad, en el marco de la visita del gobernador Alejandro Armenta a la demarcación.

Durante el evento, el edil también fue anfitrión en la presentación de varias iniciativas importantes, entre ellas la entrega de los Centros Libres para las Mujeres en Calpan y Santa Isabel Cholula, los apoyos correspondientes al Programa de Obra Comunitaria “Por Amor a Puebla”, el Plan de Reforestación 2025, así como acciones municipales orientadas al cuidado del medio ambiente.

Además, se hizo la entrega de Centros de Transformación de Residuos, compostado y una recicladora de plástico PET, reforzando el compromiso de Cuautlancingo con el desarrollo sostenible y la mejora en la calidad de vida de sus habitantes.

Te recomendamos: