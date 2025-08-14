Choque entre tráileres bloquea la Puebla-Orizaba; no hay lesionados

El cierre parcial de la autopista Puebla-Orizaba se registró nuevamente por segundo día consecutivo desde las 11:30 horas, tras un choque entre unidades pesadas a la altura de las Cumbres de Maltrata, lo que generó largas filas de vehículos e intenso caos vial en la zona.

El accidente ocurrió en el kilómetro 230+700 de la autopista, con dirección a Córdoba, dentro del segundo túnel de las Cumbres. El incidente fue provocado por un choque por alcance entre tres unidades pesadas.

Testigos indicaron que una de las unidades frenó bruscamente sin percatarse de que la otra venía atrás, lo que ocasionó el impacto y el bloqueo vehicular en el lugar. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, pues los conductores lograron ponerse a salvo, evitando consecuencias mayores.

En el sitio, elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, se encuentran abanderando la zona y coordinando las labores para el retiro de las unidades siniestradas. Asimismo, realizan el deslinde de responsabilidades para determinar las causas del choque.

La circulación permanece detenida en ambos carriles del tramo afectado, generando largas filas de vehículos. Se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas y seguir las indicaciones de las autoridades.

#ConexiónVial 🚛 Un choque por alcance entre dos tráileres provoca el cierre de circulación en la autopista Puebla-Orizaba, en las Cumbres de Maltrata, justo en el segundo túnel, kilómetro 230+700. pic.twitter.com/1Sc9Fg12pf — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 14, 2025

