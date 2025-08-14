Explosión provoca incendio en baños de Cuautlancingo

Una fuerte explosión se registró la mañana de este jueves en una bodega de los baños de vapor ubicados en el municipio de Cuautlancingo, lo que generó una intensa movilización de elementos de seguridad en la zona.

Reportes de vecinos del barrio El Calvario indicaron que alrededor de las 05:30 horas se produjo una explosión en la calle Uranga, en el establecimiento conocido como “Baños El Calvario”, que provocó una columna de humo visible a varios kilómetros del lugar.

Te puede interesar: Matan a “El Kalimba”, presunto criminal en San Miguel Xonacatepec

De inmediato, los residentes alertaron a los cuerpos de seguridad, y bomberos acudieron al sitio para iniciar las labores para sofocar el incendio. Las autoridades informaron que el fuego comenzó en una bodega de almacenamiento de borra y otros productos inflamables pertenecientes a los baños de vapor.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. El trabajo para extinguir las llamas se prolongó por varias horas, y fue hasta cerca del mediodía cuando se logró sofocar completamente el incendio.

#Seguridad Una fuerte movilización por parte de elementos de Protección Civil se realizó hasta el Barrio del Calvario en la calle Uranga tras una explosión en el interior de una bodega al parecer en unos baños llamados "El Calvario".



Hasta el momento se desconoce que pudo ser la… pic.twitter.com/PG1y65zg52 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 14, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: