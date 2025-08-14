Exponen modus operandi de banda de carteristas en la Ruta 61A

Un ciudadano alertó sobre el modus operandi de una presunta banda de carteristas después de haber sustraído un teléfono celular a un pasajero de la Ruta 61-A.

A través de un reporte hecho a Oro Noticias, explicó que aunque solo logró filmar a dos personas, pero el grupo estaba conformado por cinco individuos que actuaban de manera coordinada.

Cuando la puerta de la combi se abrió junto a la ventana del automóvil del radioescucha, pudo observar con claridad cómo uno de los sujetos extrajo el dispositivo del bolsillo del pasajero para después pasarlo rápidamente a la mochila de su cómplice.

“Se abrió la puerta de la combi al lado de la ventana de mi automóvil, y vi perfectamente bien cómo le sacaron el celular“, relató.

Al percatarse del robo, el afectado comenzó a reclamarles, pero los otros tres individuos lo distrajeron con una discusión para permitir que los dos captados en video escaparan.

El video, aunque breve, muestra a dos de los presuntos ladrones, quienes caminaban con tranquilidad, como si nada hubiera pasado.

Hasta el momento, se desconoce si la víctima interpuso una denuncia formal por el robo en transporte público.

#ReporteCiudadano 🚨🗣️ Un radioescucha de #OroNoticiasDe6a9 captó a estos dos sujetos, parte de un grupo de al menos 5 carteristas, quienes robaron un celular en una unidad de la ruta 61A en calles de Puebla capital.



Según el testigo, uno de los ladrones sustrajo el teléfono y… pic.twitter.com/Tz0day3sSh — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 14, 2025

