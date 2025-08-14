Atlixco anuncia la Mistercarrera para el 9 de noviembre

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, junto con José Juan Jiménez García, director general de Grupo Mistertennis, anunciaron la vigésima cuarta edición de la Mistercarrera, que se realizará el 9 de noviembre en el marco del Festival Internacional Valle de Catrinas, fusionando así, deporte, cultura y tradición.

Se esperan 2 mil 500 corredores, más de 7 mil visitantes y una derrama económica estimada en 2.8 millones de pesos.

Con salida desde el Zócalo de Atlixco, la competencia ofrecerá dos rutas icónicas: 15 kilómetros hasta el Centro Vacacional IMSS Metepec y 6.5 kilómetros dentro de la ciudad. Además, se celebrará la tradicional “Mistercarrerita”, dirigida a niñas y niños de 6 a 14 años, con categorías femenil y varonil.

“Valle de Catrinas abraza este proyecto porque forma parte de nuestra identidad. Atlixco se ha convertido en la capital de Día de Muertos, donde todas y todos son bienvenidos; los esperamos en la Mistercarrera que combina en una sola ruta paisajes de Atlixco con el arte y la cultura del Valle de Catrinas” expresó Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco.

Por su parte, José Juan Jiménez García resaltó la importancia y el interés de esta administración por promover el deporte como instrumento que transforma vidas y construye mejores ciudadanos.

Las inscripciones ya están abiertas con un costo de $370 pesos, que incluye jersey, medalla, chip de cronometraje, puntos de hidratación y servicios médicos. Los registros pueden realizarse en tiendas Mistertennis o en línea en www.asdeporte.com.