San Martín Texmelucan realizará Feria Vocacional 2026

Con el objetivo de fortalecer la orientación académica y profesional de las y los jóvenes, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, a través de la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Vinculación Educativa y Atención Migratoria, llevará a cabo la Feria Vocacional 2026.

El evento se realizará el próximo jueves 28 de mayo, a las 9:00 horas en el Zócalo de la ciudad, donde estudiantes y público en general podrán acceder a información y herramientas que contribuyan a una mejor toma de decisiones para su futuro académico y laboral.

Durante la jornada se contará con:

Charlas impartidas por profesionales y líderes locales.

Exposición de universidades, tecnológicos y escuelas técnicas.

Talleres de orientación vocacional e información sobre becas.

Participación de empresas del sector industrial y de servicios.

Espacios de acompañamiento y asesoría para el desarrollo profesional de las juventudes.

La Feria Vocacional 2026 permitirá impulsar el desarrollo académico y laboral de las y los jóvenes, acercando a las familias opciones educativas, oportunidades de becas y herramientas de orientación profesional para una mejor toma de decisiones.

A través de esta iniciativa, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la educación, la vinculación institucional y la generación de oportunidades para las y los jóvenes texmeluquenses, promoviendo acciones que impulsen su crecimiento académico y profesional.

Te recomendamos: