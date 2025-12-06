Villa Iluminada de Atlixco invita a familias a disfrutar de cartelera musical

Atlixco se alista para recibir a familias y visitantes con la magia de la Villa Iluminada y una variada agenda cultural. La presidenta municipal, Ariadna Ayala, invitó a recorrer este tradicional atractivo que combina iluminación, arte y presentaciones de talento local durante toda la temporada.

El 6 de diciembre a partir de las 20:30 horas en el Centro de Convenciones se presentarán Piel Kandella con música versátil y Mafer, una destacada violinista. En escenario de Ferrocarriles, el ambiente musical estará a cargo de David Sax, mientras que en el parque Revolución se disfrutará la voz y versatilidad de Fernanda Moro. Una velada para todos los gustos.

¡La enseñanza no tiene edad!

Es por esto que te invitamos mañana 06 de diciembre en Casa de Cultura Acapetlahuacan en punto de las 12:00 hrs. para que chicas y chicos de 12 a 17 años te enseñen en nuestro Taller de Poesía Urbana

¡Únete a la vanguardia de la expresión poética! pic.twitter.com/qqISge5mB9 — H. Ayuntamiento Atlixco (@AtlixcoAyto) December 5, 2025

El 7 de diciembre, el talento llega al Centro de Convenciones, se presenta Fernanda Moro con su propuesta de música versátil y Diana Sánchez con música pop. En escenario de Ferrocarriles, será para Piel Kandella con su energía versátil, mientras que en el parque Revolución se disfrutará del talento de Rubén Soto, también con música versátil. Una noche para todos los ritmos.

Como parte de las actividades, también este sábado 6 de diciembre se ofrecerá un Taller Gratuito de Poesía Urbana impartido por Laura Fernández, de 12:00 a 14:00 horas, en la Casa de Cultura Acapetlahuacan, dirigido a jóvenes de 12 a 17 años.

El Ayuntamiento encabezado por Ariadna Ayala reiteró la invitación a disfrutar del ambiente festivo que distingue a Atlixco en estas fechas.

