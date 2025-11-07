Tensión en Tepeyahualco de Cuauhtémoc por presunto intento de despojo de tierras

Alrededor de las 13:00 horas, pobladores de Tepeyahualco de Cuauhtémoc hicieron sonar las campanas de la iglesia para convocar a la población, lo que generó una fuerte movilización de personal de seguridad en la zona.

La situación se originó porque, en el interior de la presidencia municipal, se encontraba un supuesto abogado que intentaba apoderarse de varios terrenos, los cuales tienen dueño. Según el abogado, dichos terrenos no les pertenecen.

A través de diversos grupos de WhatsApp del municipio, ubicado en la entrada a la Mixteca poblana por la zona de Ixcaquixtla, los vecinos alertaron sobre esta situación, conscientes de que ese día se realizaría una reunión en la presidencia.

Alrededor de las 12:50 a 13:00 horas, los vecinos hicieron repicar las campanas con el fin de congregarse en la explanada de la presidencia, impedir la salida del abogado del municipio y exigir una explicación a las autoridades municipales, ya que no permitirán que nadie les arrebate terrenos que son de su propiedad.

Los ánimos están tensos en la zona, por lo que se espera que en los próximos minutos el ayuntamiento, encabezado por la edil Abigail Hernández Huerta, emita un pronunciamiento para atender la situación.

