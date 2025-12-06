Dos aeronaves realizarán patrullajes en temporada decembrina

El gobernador Alejandro Armenta refrendó el compromiso de su administración con la seguridad y la protección de las y los poblanos, como prioridad número uno. Por ello, afirmó que con el operativo estratégico “Puebla Segura”, dos aeronaves realizarán patrullajes permanentes durante la temporada decembrina para brindar tranquilidad a las familias.

El gobernador señaló que se llevarán a cabo patrullajes extraordinarios en la zona metropolitana y en puntos de mayor concentración de las familias. Exhortó a la población a usar los números de emergencia 9-1-1 y a solicitar acompañamiento bancario para que cuenten con protección durante sus transacciones en esta temporada y en su visita a Centros Comerciales.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez, reafirmó que Puebla trabaja en permanente coordinación con la Estrategia Nacional que implementa el Gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y que da como resultado una significativa disminución del índice delictivo en los primeros meses de administración estatal.

A las labores táctico-operativas de Puebla Segura, se suman la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN) y corporaciones municipales.

En este contexto, explicó que la próxima campaña “Puebla segura” reforzará la protección de las y los poblanos durante la temporada navideña, con más elementos, equipamiento y uso de la tecnología, con el objetivo de que sea un fin de año de disfrute de las fiestas para las familias.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Puebla que encabeza Alejandro Armenta fomenta entornos seguros para la tranquilidad de las familias durante la temporada navideña y de inicio de nuevo año.

