Ópera procesional “Primero Sueño” se presenta en Puebla

La presentación de la ópera procesional Primero Sueño, ofreció a la capital poblana una experiencia artística inmersiva que reinterpreta el poema homónimo de Sor Juana Inés de la Cruz, conectando la tradición literaria con una puesta en escena contemporánea que invita a recorrer y habitar el espacio público desde nuevas sensibilidades culturales.

Este espectáculo fue impulsado por el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), dirigido por Anel Nochebuena. La obra, creación de Magos Herrera y Paola Prestini, refrenda el compromiso de acercar expresiones artísticas de alto nivel a las y los habitantes de Puebla.

La puesta en escena contó con la asistencia del presidente municipal, Pepe Chedraui, y la presidenta del patronato del SMDIF, MariElise Budib, así como de integrantes del Gabinete Municipal, regidoras y regidores, y el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa.

Tras su estreno mundial en el Metropolitan Opera House (MET) de Nueva York a inicios de 2025, la producción llegó por primera vez a México y convirtió el corazón de la capital poblana en un escenario operístico monumental, marcando un hito histórico para la ciudad y para el país.

El evento se desarrolló en dos actos. El primero consistió en una procesión artística que inició a las 19:30 horas en la 16 de Septiembre y 3 Oriente, donde artistas y ciudadanía caminaron juntos en un recorrido especialmente diseñado para destacar la belleza del Zócalo.

El segundo acto se llevó a cabo a las 20:00 horas en el Atrio de la Catedral de Puebla, donde se presentó el montaje principal ante las personas previamente registradas. Para garantizar la accesibilidad, se instalaron pantallas de alta definición alrededor del Zócalo, permitiendo que miles de asistentes vivieran la experiencia en tiempo real desde distintos puntos del Centro Histórico.

En la presentación participaron artistas de Ópera BUAP, Centro Cultural Jalil Gibran, Macuixochitl, Coro Medalla Milagrosa, Coro Händel y Rotary quienes se integraron al montaje como parte del fortalecimiento de los vínculos culturales entre Puebla y esta producción internacional.

Con este evento, el Gobierno de la Ciudad reafirmó su compromiso con la promoción de las artes escénicas y la apertura de los espacios públicos a expresiones culturales de alto nivel, consolidando a Puebla como una ciudad que celebra la cultura y es capaz de albergar espectáculos de talla mundial.

