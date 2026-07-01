DIF Puebla Capital entrega 3 mil despensas en San Andrés Azumiatla

Como parte de la política social para garantizar el bienestar de las y los poblanos, el Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, a través del DIF Puebla Capital, presidido por MariElise Budib, entregó 3 mil despensas del programa Alimentación Imparable en la Junta Auxiliar de San Andrés Azumiatla.

Durante su mensaje, el presidente municipal destacó el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno para garantizar la atención a las personas que más lo necesitan. Señaló que, con la visión de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y el gobernador Alejandro Armenta, el Gobierno de la Ciudad llega a más puntos para dar seguridad alimentaria a las familias poblanas.

“Es un complemento, un programa más a los muchos que tiene la federación, el estado y este es del municipio; entonces, trabajemos para que a Puebla le vaya bien, que Puebla esté seguro. Y esta parte alimentaria es importante porque lo estamos haciendo por nuestros adultos mayores, por su puesto, pero también por nuestras infancias, nuestra niñez que es parte importantísima”, agregó.

En representación de la presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, el director general del organismo, Jesús Alejandro Cortés Carrasco, recalcó que la actual administración tiene muy presente que el progreso de Puebla se construye desde sus juntas auxiliares, por lo que cada vez son más las personas beneficiadas con este programa, el cual permite acercar productos de la canasta básica y fortalecer la alimentación de las familias poblanas.

“Queremos que ninguna persona se quede sin alimento, que siempre haya un plato en la mesa de cada hogar y que ninguna familia tenga que enfrentar la incertidumbre de no contar con lo indispensable para alimentarse. Sabemos que los retos son importantes, pero también sabemos que cuando sociedad y gobierno trabajamos de la mano, los resultados son mayores y llegan a quienes más lo necesitan”, expresó el director general del Sistema Municipal DIF.

Cabe señalar que Alimentación Imparable es un programa que brinda apoyo a grupos de atención prioritaria mediante la entrega de despensas que fortalecen la seguridad alimentaria de sectores como niñas y niños no escolarizados, personas con discapacidad y adultos mayores.

De esta manera, el Gobierno de la Ciudad, a través del DIF Puebla Capital, reafirma su compromiso de mejorar la nutrición y alimentación de la población, trabajando con cercanía, sensibilidad y compromiso por el bienestar de quienes más lo necesitan.

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