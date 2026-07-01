Lupita Cuautle encabeza reforestación en primaria de San Rafael Comac

Con el propósito de fortalecer el cuidado del medio ambiente y fomentar la participación ciudadana desde las escuelas, Lupita Cuautle, presidenta municipal de San Andrés Cholula, encabezó la jornada de reforestación en la primaria Emiliano Zapata, ubicada en la junta auxiliar de San Rafael Comac, donde participaron estudiantes, docentes, madres y padres de familia.

En su intervención, la edil Lupita Cuautle, destacó que cada árbol sembrado representa una inversión en el futuro del municipio, al contribuir a la conservación del entorno, la generación de espacios más saludables y la formación de una cultura ambiental entre las nuevas generaciones.

Señaló que esta jornada forma parte de una estrategia permanente para incrementar las áreas verdes con la plantación de más de 3 mil especies y más de 30 mil árboles que han sido reforestados, lo cual permite incentivar la corresponsabilidad social en el cuidado de los recursos naturales.

Por su parte, Eduardo Martínez González, secretario de Desarrollo Urbano Sustentable, explicó que en esta primera jornada se plantaron 276 árboles de diversas especies. Asimismo, dio a conocer que durante el resto del año se realizarán seis jornadas de reforestación en diferentes puntos del municipio. Con ello, la administración actual suma 17 jornadas, alcanzando un total de 33 mil 685 árboles donados y reforestados.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal continúa impulsando iniciativas que promueven la protección del medio ambiente, la recuperación de espacios verdes y una mejor calidad de vida para las familias sanandreseñas.

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