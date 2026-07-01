Sheinbaum convierte el INEHRM en instituto de investigación de la Secihti

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto para transformar al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) en una institución de investigación y docencia de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), en el marco del octavo aniversario del triunfo de la Cuarta Transformación.

“Vamos a hacer del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México un instituto de investigación como parte de los institutos de investigación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación”, puntualizó la mandataria, y añadió: “Hace 8 años fue el triunfo de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México, 1º de julio, y la manera de reconocerlo, el triunfo del pueblo, pues es este Instituto que se dedica a la historia, la investigación de las revoluciones en nuestro país”. Sheinbaum destacó que este año se abrieron 200 plazas para los institutos de investigación del país, un hecho que no había ocurrido en más de 15 años.

La secretaria de Secihti, Rosaura Ruiz Gutiérrez, señaló que en esta nueva etapa el INEHRM formará nuevas generaciones de especialistas comprometidos con el conocimiento riguroso sobre el país y sus procesos de transformación, y puntualizó: “Frente a los discursos de odio que buscan exacerbar el clasismo, el racismo y la división social, la historia y la memoria de nuestro pueblo deben ser una barrera moral”.

El director general del INEHRM, Felipe Arturo Ávila Espinosa, detalló que el instituto amplía sus facultades para dedicarse a la difusión e investigación, así como a la impartición de clases de licenciatura y posgrado en ciencias sociales y humanidades como un organismo público.

El INEHRM ofrecerá las Licenciaturas en Historia, Ciencias Sociales y Humanidades, y Administración Pública y Buen Gobierno en formato híbrido (presencial y a distancia), y se prepara la licenciatura en Economía. También se impartirán Maestrías en Humanismo Mexicano, Estudios de Género y Feminismos, y Movimientos Sociales y Rescate de la Memoria; Especialidades en Comunicación Política y Enseñanza de la Historia; Diplomados con valor curricular en temas como educación, agrarismo, migración, problemas urbanos, ecología, inteligencia artificial, tecnologías de la información, derechos humanos y salud; y seminarios permanentes sobre problemas contemporáneos, geopolítica y pensamiento latinoamericano.

La convocatoria de inscripción se publica en julio, se recibirán solicitudes durante ese mes, en agosto iniciará el curso propedéutico y en septiembre comenzarán las actividades en la sede del INEHRM en Guatemala 80, Centro Histórico de la Ciudad de México. El próximo año también se habilitarán instalaciones en el exconvento de Jesús María, remodelado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Sheinbaum subrayó que la transformación del instituto es el reconocimiento al triunfo del pueblo.

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