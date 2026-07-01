Sin acuerdos en Tlacotepec; advierten posible bloqueo en la Puebla–Tehuacán

Por quinto día consecutivo, la tensión persiste en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, después de cinco horas de negociaciones el martes y una mesa de diálogo entre autoridades estatales, el Ayuntamiento y representantes de la comunidad de Santa María la Alta, las conversaciones concluyeron sin acuerdos, por lo que el plantón frente a la presidencia municipal continuará de manera indefinida.

Pobladores de dicha comunidad señalaron que el principal punto de conflicto es la distribución de recursos públicos. El gobierno municipal sostiene que la junta auxiliar cuenta con mil 22 habitantes, pero la comunidad asegura que los datos oficiales del INEGI y del INPI reconocen una población de 7 mil 812 habitantes, lo que modificaría significativamente el porcentaje de participaciones que le corresponde.

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Ante estas cifras, los representantes comunitarios acusaron falta de voluntad política por parte del cabildo encabezado por el alcalde Martín Camargo de la Peña, a quien consideran responsable de mantener un rezago histórico en perjuicio de Santa María la Alta.

Después de la reunión sostenida el martes y la falta de acuerdos para liberar las vialidades cerradas y retirarse del palacio municipal, el Comité Comunitario lanzó una advertencia: si este miércoles no existen propuestas concretas y el reconocimiento legal de su población, bloquearán totalmente la carretera federal Puebla–Tehuacán, una de las vías más importantes de la región.

La comunidad exige la intervención inmediata del Gobierno del Estado para evitar que el conflicto escale y afecte la movilidad y la economía de la zona de Tlacotepec de Benito Juárez.

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