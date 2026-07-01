Adulto mayor muere al caer de cantera de 35 metros en Tehuacán

La mañana de este miércoles, una fuerte movilización de elementos de seguridad se presentó después de que un hombre de la tercera edad perdiera la vida al caer de lo alto de una cantera, debido a las vibraciones que provocaba una retroexcavadora en la parte baja. Los hechos ocurrieron en la junta auxiliar de Santa María Coapan, Tehuacán.

El reporte fue emitido alrededor de las 10:00 horas, cuando trabajadores solicitaron la presencia de una ambulancia, señalando que el hombre cayó desde aproximadamente 35 metros de altura.

La llamada a los números de emergencia provocó una fuerte movilización de tres corporaciones de rescate, las cuales trabajaron en conjunto, pero nada pudieron hacer debido a que el hombre ya no tenía signos vitales.

Antes de su muerte, el hoy occiso, conocido como “Don Liborio”, se encontraba en la parte alta realizando labores de deshierbe, al tiempo que una retroexcavadora retiraba piedra en la parte contraria, lo que provocó vibraciones en el terreno. Este fue el principal motivo por el cual perdió el equilibrio y cayó desde dicha altura.

Hasta el momento se está a la espera del arribo del Ministerio Público y de personal del Servicio Médico Forense para proceder con el levantamiento del cuerpo y dar inicio a las investigaciones correspondientes.

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