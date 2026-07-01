Festejos por triunfo de México dejan semáforos dañados y cristalazo en Puebla

Los festejos por el triunfo de la selección mexicana el pasado martes dejaron tres semáforos dañados que tuvieron que ser reemplazados y un cristalazo a una tienda de conveniencia en la Avenida Juárez, punto de reunión para los aficionados del futbol.

Durante la noche del 30 de junio, en redes sociales circularon los videos donde se observa a uno de los aficionados subir por el poste de uno, colgarse del semáforo hasta desprenderlo y tras estar en el suelo, los demás jugar con la infraestructura.

La mañana de este miércoles, una puerta de una tienda de conveniencia de la zona amaneció estrellada, lo que se atribuyó al festejo de la noche anterior.

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#Puebla 🎊 El ambiente se hace presente en el Zócalo de Puebla, por lo que los aficionados ocupan la explanada del Zócalo y Avenida Reforma para celebrar; otros ya se preparan para ir a la Avenida Juárez.



Vía @Mau_Jimenz pic.twitter.com/FpDPhXqkRK — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 1, 2026

Las cuadrillas del Organismo Operador de Limpia iniciaron desde las primeras horas del día la recolección de basura y la limpieza de la Avenida Juárez y el Zócalo de la capital poblana.

En el caso de la Avenida Juárez la limpieza se complementó con el lavado a presión por parte del personal de limpia, conocidos como naranjitas.

En tanto, el gobierno municipal reemplazó la infraestructura vial dañada en la zona de la Avenida Juárez.

Editor: Renato León

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