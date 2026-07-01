Juicio por desaparición de Paulina Camargo finalizaría el 3 de julio

El juicio contra José María N. por la desaparición de Paulina Camargo Limón está por finalizar con la resolución del Tribunal de Enjuiciamiento el próximo viernes 3 de julio a las 12:30.

Tras casi cinco meses de audiencias en las que se presentaron testigos y diferentes pruebas de la Fiscalía General del Estado, la familia de Paulina Camargo espera la sentencia contra la persona señalada por la desaparición de la joven hace 11 años.

A través de redes sociales, la familia recordó a Paulina como una joven normal, hija de Rocío Limón y Rolando Camargo, así como el inicio de amistad y posteriormente la relación sentimental que tuvo con José María.

En el material audiovisual, hizo un recuento del embarazo de la entonces joven de 19 años de edad, el apoyo de sus padres y el desacuerdo de su entonces pareja con tener un hijo en común.

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Sin embargo, el 25 de agosto de 2015, en una consulta en la que iban a conocer el sexo de su bebé y definir su relación, fue el último día que Rocío y Rolando vieron a su hija cuando la dejaron sola con José María.

Después de un par de horas, sus padres la buscaron, pero no obtuvieron respuesta de su hija.

“Mi amada Pau, el gran amor que viniste a dar, me ha dado toda la fuerza para exigir justicia para ti y para mi nietecito”, escribió Rocío, quien ha mantenido una búsqueda de 11 años en todos los sitios posibles del país, sin encontrar rastros de su hija.

El caso de Paulina Camargo Limón en la entidad poblana causó indignación al no hallar ningún rastro de su paradero, a pesar de su avanzado embarazo.

José María ha sido procesado por dos delitos, el primero por homicidio calificado del que fue absuelto y ahora por desaparición.

Rocío Limón con el dolor a cuestas por la búsqueda de su hija fundó un colectivo en el que apoya a otras madres de víctimas de feminicidio y desaparición.

Editor: Renato León

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