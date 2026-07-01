Conductor muere tras impactar contra árbol en el bulevar 18 de Noviembre

Un conductor perdió la vida durante la madrugada de este miércoles después de que la unidad que conducía impactara contra un árbol, hecho ocurrido sobre el bulevar 18 de Noviembre.

Reportes de elementos de seguridad señalan que el automovilista circulaba en su vehículo cuando, por causas que aún son investigadas por las autoridades, perdió el control de la unidad y terminó estrellándose contra un árbol ubicado sobre el camellón. La fuerza del impacto provocó que el conductor sufriera lesiones de gravedad.

Testigos del accidente que transitaban por la zona avisaron a los números de emergencia. Al sitio acudieron paramédicos y elementos de seguridad pública, quienes confirmaron que el conductor ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes.

Horas más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento del cuerpo e inició las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Las autoridades no han informado la identidad de la víctima ni han confirmado de manera oficial qué originó el percance, aunque el exceso de velocidad pudo haber sido el principal factor del accidente.

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