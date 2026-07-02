Captan violento asalto contra automovilista en Reforma Sur

Un asalto cometido por un grupo de hombres armados quedó registrado en video en la colonia Reforma Sur, en la ciudad de Puebla, generando preocupación entre automovilistas y vecinos por la aparente rapidez con la que actuaron los responsables para despojar de sus pertenencias a la víctima y escapar.

De acuerdo con la información disponible, los hechos ocurrieron alrededor del mediodía del miércoles sobre la 25 Poniente, a la altura del bulevar Esteban de Antuñano, en dirección a la zona de La Paz. En las imágenes, captadas por un conductor que circulaba por el lugar, se observa cómo tres sujetos con gorras y el rostro cubierto interceptan una camioneta blanca y rodean al conductor.

Uno de los presuntos responsables porta un arma de fuego con la que intimida a la víctima, mientras los otros dos aprovechan para apoderarse de diversos objetos de valor. El atraco se desarrolla en apenas unos segundos, tras lo cual los hombres emprenden la huida hacia la zona de la 51 Sur.

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El ciudadano que grabó la secuencia también alcanzó a registrar el vehículo utilizado para la fuga, un sedán blanco con características similares a un Nissan Sentra B15 y placas que aparentemente corresponderían al estado de Morelos, aunque el material no permite confirmar con claridad la matrícula.

El video comenzó a difundirse en redes sociales, donde usuarios solicitaron a las autoridades revisar las imágenes para identificar a los responsables y reforzar la vigilancia en este sector de la capital poblana, ante la preocupación de que este tipo de robos pueda responder a un patrón delictivo recurrente.

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