Estudiante de prepa BUAP gana bronce en los JUDENEMS

Yahel Alcaide Bravo, alumno de la Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso de la BUAP, conquistó la medalla de bronce en la prueba de dos mil metros con obstáculos en atletismo durante los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior (JUDENEMS), celebrados en Tepic, Nayarit.

El atleta, quien también compite en las pruebas de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), clasificó primero en la etapa interna de su preparatoria, luego en la estatal y finalmente logró el tercer lugar a nivel nacional. “Bueno, primero es la etapa interna, que es donde competimos contra todas las prepas. Bueno, gané y pasé a la estatal y competí contra todos los mejores del estado y clasifiqué a nacional para ganar el tercer lugar”, explicó el joven deportista.

Alcaide Bravo, que practica atletismo desde pequeño influenciado por sus padres, también corredores, entrena diariamente en las instalaciones de la BUAP y valora el apoyo que la universidad le brinda.

“Entreno acá en la BUAP, entonces me apoya con los entrenamientos. La BUAP es una de mis universidades favoritas del país y siento que es una gran institución”, declaró. Con esta presea a nivel nacional, cierra una etapa deportiva y académica, y ahora se enfoca en iniciar sus estudios en la Licenciatura en Cultura Física en la misma máxima casa de estudios poblana. “Ahorita quiero entrar a la BUAP, estudiar Cultura Física acá y próximamente buscar una beca para estudiar en el extranjero“, afirmó.

El atleta reconoció que combinar el deporte con el rendimiento académico es un reto, pero señaló que el esfuerzo tiene sus recompensas. “Es un sacrificio, pero bueno, tiene sus recompensas a futuro. A nivel personal, siento que todo mi esfuerzo tiene sus frutos”, dijo. Sus aspiraciones van más allá de la competencia actual, ya que busca clasificar al mundial sub-20 de atletismo y, a largo plazo, llegar a ser olímpico y un buen entrenador de atletismo.

Los JUDENEMS son organizados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Conade y el Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior (Conadems), y constituyen el principal evento multideportivo de nivel preparatoria en México.

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