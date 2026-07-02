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jueves, julio 2, 2026
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Trasladan de Puebla a CDMX un hígado para trasplante

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Foto: Gobierno de Puebla.

La coordinación interinstitucional del Gobierno del Estado permitió el traslado aéreo seguro e inmediato de un hígado hacia la Ciudad de México para brindar una nueva oportunidad de vida a un enfermo en espera de un trasplante.

La donación fue posible por la decisión solidaria de la familia de un paciente de 37 años, con diagnóstico de muerte encefálica, quien autorizó la procuración de órganos y tejidos en el Hospital General del Norte del IMSS Bienestar.

Como parte del convenio “Donación en Movimiento”, la Policía Estatal brindó acompañamiento y custodia durante el traslado terrestre del órgano hacia el helipuerto.

Posteriormente, el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) de la Secretaría de Salud coordinó el traslado aéreo del hígado al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, recorrido que se completó en aproximadamente 30 minutos.

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