Sheinbaum anuncia inicio de las Farmacias del Bienestar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este martes las Farmacias del Bienestar, un nuevo modelo de distribución de medicamentos gratuitos dirigido a personas adultas mayores y con discapacidad registradas en el programa Salud Casa por Casa, cuya primera etapa inicia en 500 unidades de salud del IMSS, IMSS Bienestar y Tiendas del Bienestar en el Estado de México.

Inicialmente se distribuirán 22 tipos de medicamentos que cubren aproximadamente el 80% de las necesidades de los adultos mayores.

Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que los beneficiarios recibirán recetas médicas durante las visitas domiciliarias del programa Salud Casa por Casa, las cuales podrán canjear en módulos externos a los centros de salud para evitar filas.

“Este pequeño módulo es lo que llamamos Farmacias del Bienestar”, detalló Sheinbaum, anunciando que el sistema estará implementado en todo el país para marzo de 2026.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que hasta el 1 de diciembre se han realizado 8 millones 818 mil 488 consultas domiciliarias mediante Salud Casa por Casa. Los pacientes recibirán recetas con folio y código de barras para surtir sus medicamentos en los nuevos módulos.

Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial, precisó que las farmacias atenderán tres casos específicos: personas con enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, dislipidemia), pacientes con recetas previas que no pudieron surtirlas por falta de recursos, y nuevos diagnósticos que requieran tratamiento inmediato.

