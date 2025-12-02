México reinaugurará el Estadio Azteca contra CR7 y Portugal

La Federación Mexicana de Fútbol confirmó que la Selección Mexicana sostendrá un partido amistoso contra Portugal el sábado 28 de marzo de 2026 en el renovado Estadio Azteca, como parte de los encuentros de preparación previos a la Copa Mundial 2026 y para marcar la reinauguración del recinto capitalino.

El encuentro, programado para las 19:00 horas, enfrentará al Tricolor dirigido por Javier Aguirre contra la selección lusa que contará con la presencia de Cristiano Ronaldo, quien disputará su sexta Copa del Mundo.

Este partido histórico convertirá al Azteca en el primer estadio del mundo en albergar tres juegos inaugurales de Mundiales (1970, 1986 y 2026).

Posteriormente, el 31 de marzo, México viajará a Chicago para enfrentar a Bélgica en el Soldier Field, completando así una doble jornada de preparación de alto nivel contra equipos clasificados al torneo mundialista.

El balance histórico entre México y Portugal favorece a los europeos con tres victorias y dos empates en cinco enfrentamientos previos, incluyendo encuentros en Copas del Mundo (2006) y Copa Confederaciones (2017). Estos partidos representarán la última fase de preparación del equipo mexicano antes del inicio del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

