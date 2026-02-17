Edson Álvarez enciende las alarmas por operación del tobillo

El capitán de la selección mexicana, Edson Álvarez, se sometió a una operación en el tobillo izquierdo este 17 de febrero en Países Bajos, derivada de una lesión que venía arrastrando desde hace algunos meses; sin embargo, y a pesar de la preocupación, esto no pone en riesgo su asistencia a la Copa del Mundo 2026, que se disputará dentro de cuatro meses.

De acuerdo con ESPN, diversas fuentes confirmaron que la decisión viene por consecuencia de la recaída confirmada por él mismo a través de un comunicado en sus redes sociales, el pasado 25 de enero. En la misma historia se reconoce que dicha lesión fue la que le impidió disputar la final de la Supercopa turca.

“Desafortunadamente, tras ese partido, la molestia regresó. Por ello, y nuevamente en conjunto con el cuerpo técnico y el cuerpo médico, decidimos volver a parar para reevaluar la situación y determinar con precisión la gravedad de la lesión”, fueron algunas de las palabras que posteó el mexicano; sin embargo, fue hasta hace unos días que el examericanista comunicó al Fenerbahçe su decisión de entrar al quirófano.

Se prevé que la recuperación dure entre cuatro a ocho semanas, por lo que se perdería duelos importantes tanto con el Tri como con el conjunto de Estambul, iniciando con la ida de la eliminatoria de la Europa League ante el Nottingham Forest el 19 de febrero y el partido de preparación ante Islandia el próximo 25 de febrero.

Si su recuperación llega al plazo máximo, se perdería la tan esperada vuelta al Estadio Azteca contra Portugal y el enfrentamiento con Bélgica, lo que pondría su regreso hasta la justa mundialista. Por otro lado, con su club podría estar de vuelta ante el Besiktas.

Si bien la elección de intervenirse quirúrgicamente fue en búsqueda de estar en la mejor forma posible con su club y llegar en plenitud al mundial, recordemos que, sumando a Santiago Giménez, el combinado nacional tiene ya dos bajas importantes de cara a la siguiente fecha FIFA.

Bilgilendirme



Futbolcumuz Edson Alvarez, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı değerlendirmeler neticesinde planlı bir operasyon geçirmiştir.



Başarıyla tamamlanan ameliyatın ardından oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüz sağlık ekibi tarafından titizlikle… pic.twitter.com/ImykcvYYU8 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 17, 2026

