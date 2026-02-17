Conductor choca y provoca fuga de gas en Lomas de San Miguel

Un aparatoso accidente se registró alrededor de las 13:00 horas en la colonia Lomas de San Miguel, donde un conductor, presuntamente en estado de ebriedad, se habría quedado dormido al volante.

El percance ocurrió en la esquina de las calles Anáhuac y Agua Marina. De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo impactó inicialmente contra un puesto de memelas que contaba con tanque de gas, lo que provocó una fuga y generó momentos de tensión entre vecinos y comerciantes.

Tras el primer impacto, la unidad continuó su marcha y colisionó contra otro puesto semifijo, para finalmente detenerse al estrellarse contra la pared de un centro de salud cercano.

Te puede interesar: Golpean a presunto ladrón; intentó robar a abuelitos en Huejotzingo

La fuga de gas derivó en una movilización inmediata de vecinos, quienes solicitaron el apoyo de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos. Minutos después, los cuerpos de emergencia acudieron al sitio para controlar la fuga y mitigar riesgos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial sobre personas lesionadas ni sobre la situación legal del conductor.

#ConexiónVial 🚗 Fuerte accidente afuera del centro de salud Lomas de San Miguel luego de que un automovilista en estado de ebriedad pasó a aventar unos negocios ambulantes: un cilindro salió proyectado generando que saliera gas.



Vía @Mau_Jimenz pic.twitter.com/RISJd67RJe — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 17, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: