San Pedro Cholula entrega 500 cheques de Beca Quetzalcóatl a estudiantes

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, refrenda su compromiso con la educación y el desarrollo de las juventudes, al realizar la entrega de 500 cheques correspondientes al programa Beca Quetzalcóatl, en beneficio del mismo número de estudiantes universitarios.

En este sentido, el titular de la Secretaría de Bienestar Municipal, Moisés Ahuatl, destacó que, por instrucción de la presidenta municipal, se trabaja de manera permanente en favor de todos los sectores de la población, con especial atención en aquellos en situación de vulnerabilidad, entre ellos las y los estudiantes, para quienes el respaldo económico representa un factor clave en la continuidad de sus estudios.

Por su parte, la presidenta municipal señaló que este programa se implementa en coordinación con los apoyos que brindan los gobiernos estatal y federal, con el objetivo de complementar los esfuerzos institucionales en materia educativa.

Asimismo, puntualizó que este apoyo de carácter trimestral busca contribuir a cubrir gastos asociados a la formación profesional, tales como transporte, materiales y útiles escolares, fortaleciendo así las condiciones para que las y los jóvenes continúen con su preparación académica.

A nombre de las y los beneficiarios, Ángel Lozano expresó su agradecimiento por la implementación de este programa, destacando la importancia de este tipo de apoyos para impulsar la permanencia de las juventudes en el ámbito educativo.

Finalmente, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula reafirma su compromiso de seguir generando acciones y programas que impulsen el desarrollo integral de las juventudes, fortaleciendo el acceso a la educación y contribuyendo a la formación de profesionistas que abonen al crecimiento y bienestar del municipio.

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