Repartidores bloquean el Niño Poblano tras agresión a un compañero

La tarde de este lunes, decenas de repartidores de comida por aplicación cerraron la circulación sobre el bulevar del Niño Poblano después de evidenciar la agresión de la que fue víctima uno de los integrantes de este gremio.

El repartidor, además de haber sido impactado y haber sufrido daños en su unidad por un vehículo particular, enfrentó la negativa de la responsable a pagar por los daños.

El caos se presentó alrededor de las 14:30 horas tras un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados un automóvil particular y una motocicleta.

De acuerdo con los agraviados, el motivo por el cual decidieron bloquear el paso fue exigir la pronta intervención de las autoridades y evitar que la responsable del choque se diera a la fuga, ya que además de chocar contra la unidad, agredió al repartidor y se negaba a pagar por las afectaciones.

#ConexiónVial ❌ No hay paso por la entrada de la Ibero, dirección a la 11 Sur. pic.twitter.com/Jw2q5MEG2U — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 13, 2026

Los repartidores que llegaron a apoyar afirmaron haber solicitado el apoyo de los servicios de emergencia. Sin embargo, ante la demora de las unidades de vigilancia, no tuvieron otra opción que cerrar el paso para presionar y obtener una respuesta pronta.

La situación provocó afectaciones viales en ambos sentidos del bulevar del Niño Poblano. Algunos de los conductores pidieron disculpas a las personas afectadas por el tráfico, pero mencionaron que era la única manera de exigir justicia.

Después de las 16:30 horas y tras solucionar el asunto, los bikers se retiraron del lugar. Sin embargo, señalaron que si a algún compañero le ocurriera lo mismo, tomarían la misma medida, ya que dijeron estar hartos de estas situaciones.

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