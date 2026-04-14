Presentan agenda cultural de la Feria de Puebla 2026

Al presentar la Agenda Cultural de la Feria de Puebla 2026, el gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que la entidad se posiciona como un referente cultural al reunir tradición, gastronomía y expresiones artísticas en un formato accesible, cercano y moderno para todas las familias.

En su intervención, el coordinador del Comité de la Feria de Puebla, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, destacó que esta edición refleja el corazón del estado, con una propuesta que fortalece la identidad poblana y promueve el orgullo por sus raíces. Señaló que los escenarios estarán abiertos de 11:00 a 22:00 horas, con la participación de 320 artistas que llenarán cada espacio con talento y diversidad de géneros.

Detalló que el Foro Multiusos albergará a 155 artistas, el Auditorio Metropolitano contará con 65 talentos, el Kiosco del Pabellón de Turismo reunirá a 45 exponentes y el Teatro del Pueblo incluirá 40 presentaciones de artistas teloneros. “La Feria dejará huella y fortalecerá el orgullo de ser poblanos”, subrayó.

Se trabaja con la Secretaría de Gobernación para evitar la presencia de franeleros, por lo que se desplegará personal que se haga cargo del servicio de estacionamiento el cual será gratuito. Asimismo, con la Secretaría de Movilidad y Transporte se estableció ampliar el horario de las rutas de transporte como la línea de autobuses Morados que se extenderá a la 1:00 am, así como las líneas 1 y 3 del Sistema de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) con horarios especiales, además se autorizó la zona de taxis.

Agregó que esta edición es innovadora en 90 por ciento con la participación de las universidades y empresarios en la organización, además hay siete nuevos pabellones como Pueblita, Por Amor a los Niños, Pabellón Tecnológico, el Foro Multiusos, la Expo Militar, Cocineras Tradicionales, Expo Ganadera que se traslada al exterior de la Feria con una dimensión tres veces mayor.

El titular del Ejecutivo presentó la aplicación oficial de la Feria, desarrollada por Yankuilotl, que ya se encuentra disponible para descarga. Esta herramienta digital ofrece acceso a la programación completa, un mapa interactivo del recinto y la opción de escanear el pasaporte de cada pabellón para registrar experiencias y conservar recuerdos de cada visita.

Para garantizar una mejor experiencia durante la Feria de Puebla, la aplicación oficial facilita a la ciudadanía el acceso a información sobre eventos, artistas y fechas, además de incluir funciones como la compra de boletos y un botón de ayuda que refuerza la seguridad. En este contexto, el desarrollador de software Salvador Castillo y la manager del proyecto Rosa Gómez compartieron que su participación surgió a partir del contacto del Gobierno del Estado con universidades mediante la iniciativa Yankuilotl, lo que les permitió integrarse y aplicar sus conocimientos en una herramienta digital útil y accesible en beneficio de jóvenes poblanos; también agradecieron al gobernador por impulsar oportunidades para nuevos talentos y por respaldar este tipo de iniciativas en favor de la población.

En enlace remoto, el pianista Raúl Di Blasio confirmó su participación el próximo 6 de mayo y expresó su entusiasmo por presentarse en Puebla. “Será un honor compartir mi espectáculo con el público poblano, me llena de ilusión este encuentro”, afirmó.

La Feria de Puebla 2026 se consolida como un espacio de encuentro cultural que impulsa el talento, fortalece la identidad y promueve la convivencia familiar, en sintonía con la visión de desarrollo cultural y bienestar que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

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