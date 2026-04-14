Hombre es asesinado con impactos de bala en su domicilio en Hueytamalco

Un hombre fue asesinado a balazos al interior de su domicilio en la comunidad de Tenexate, perteneciente al municipio de Hueytamalco, en lo que presuntamente habría sido un ataque directo que ya es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE).

La víctima fue identificada como Gelacio N., de 45 años de edad, quien recibió al menos ocho impactos de arma de fuego que le provocaron la muerte de manera instantánea.

Según los informes, fue la noche del domingo cuando un sujeto encapuchado irrumpieron en la vivienda de la víctima, abriendo fuego tanto dentro como fuera del inmueble.

Vecinos escucharon múltiples detonaciones, sin embargo, el temor a represalias impidió que se reportara de inmediato el crimen a las autoridades.

#Seguridad 🚓 Se reporta un ataque armado que dejó al menos un muerto en la junta auxiliar de Tenexate, perteneciente al municipio de Hueytamalco.



Autoridades ya están en el punto.



Con información de @_jesuszav pic.twitter.com/OmnSy8qWD4 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 13, 2026

Elementos de la Policía Municipal realizaban recorridos en la zona y acudieron al sitio tras detectar la situación, solicitando apoyo de paramédicos, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Debido al retraso en la atención a este evento, fue hasta la mañana del lunes, cuando personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento del cuerpo.

Es importante señalar que, de manera extraoficial, se ha referido que el occiso sería un presunto distribuidor de droga en la región, lo que ha llevado a que las primeras líneas de investigación apunten a un posible ajuste de cuentas entre grupos delictivos.

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