Limpia realiza jornada de limpieza en vaso regulador Puente Negro

Por indicación del presidente municipal, Pepe Chedraui, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, a través del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), llevó a cabo una jornada intensiva de limpieza en el vaso regulador Puente Negro, como parte de las acciones preventivas para evitar taponamientos y reducir riesgos durante la actual temporada de lluvias.

Estas labores son fundamentales para garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura hidráulica, permitiendo el correcto flujo del agua pluvial y previniendo acumulaciones de residuos sólidos que puedan derivar en encharcamientos o afectaciones a la población.

Durante esta intervención, las cuadrillas del Organismo realizaron trabajos de retiro de basura, desazolve, limpieza profunda y saneamiento del área, demostrando compromiso, coordinación y una labor constante en beneficio de Puebla.

La atención en este punto se refuerza derivado de las recientes lluvias generadas por la interacción de sistemas meteorológicos, entre ellos el Frente Frío número 43, en combinación con la influencia de ciclones en las cuencas del Pacífico y el Golfo de México, cuyos efectos alcanzan la región centro del país.

El Gobierno de la Ciudad hace un llamado a sumarse a estas acciones preventivas, evitando tirar basura en la vía pública, barrancas, ríos y cuerpos de agua, ya que los residuos son una de las principales causas de obstrucciones en los sistemas de desagüe. La participación ciudadana es fundamental para construir una ciudad más limpia y ordenada.

Con estas acciones, el presidente municipal, Pepe Chedraui, refrenda su compromiso de trabajar de manera permanente para salvaguardar la seguridad de las y los poblanos, fortaleciendo medidas preventivas ante la temporada de lluvias y promoviendo una cultura de corresponsabilidad en el cuidado del medio ambiente.

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