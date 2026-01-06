Puebla promueve Guía para conservación de inmuebles del Centro Histórico

Con el objetivo de informar y orientar a la ciudadanía, el Gobierno de la Ciudad de Puebla a través de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural promueve la Guía de Intervención de Inmuebles en el Centro Histórico, un documento clave para la correcta conservación y uso del patrimonio urbano dentro del polígono del Centro Histórico

Esta iniciativa, impulsada por la titular de la dependencia, Aimeé Guerra, forma parte de las acciones del Gobierno de la Ciudad, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, para fortalecer la preservación del Centro Histórico y brindar certeza a propietarios, comerciantes y usuarios de inmuebles en esta zona emblemática de Puebla.

La publicación incluye información detallada sobre las clasificaciones y categorías normativas de los inmuebles, así como los grados y criterios de intervención arquitectónica de acuerdo con cada categoría. Además, contempla lineamientos para las intervenciones en áreas verdes del municipio, y ofrece recomendaciones para la colocación de anuncios en los comercios ubicados dentro del polígono del Centro Histórico.

La Guía de Intervención de Inmuebles en el Centro Histórico se encuentra disponible de manera gratuita en formato físico para todas y todos los interesados en las instalaciones de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, ubicadas en Privada 16 de Septiembre número 1506, colonia El Carmen, así como en la Ventanilla Conjunta del Centro de Atención Municipal (CAM), localizado en 4 Poniente, esquina con 11 Sur.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, reafirma su compromiso con el cuidado, conservación y uso responsable del patrimonio histórico, promoviendo una convivencia armónica entre el desarrollo urbano y la identidad cultural de Puebla.

