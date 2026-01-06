Asesinan a un joven a puñaladas en la colonia Vista del Valle

Un hombre de entre 16 y 18 años de edad fue encontrado sin vida en la colonia Vista del Valle en la capital poblana, donde se le ubicó con múltiples heridas producidas con arma blanca.

El crimen ocurrió la noche del lunes, cuando vecinos de la comunidad antes referida llamaron a emergencias para reportar que ubicaron a una persona herida en entre la calle Higueras y la Privada 5 de Mayo.

Los servicios de emergencia se trasladaron al sitio, donde dieron atención al afectado que tenía múltiples puñaladas; sin embargo, en el trayecto al hospital, terminó por perder la vida, por lo que se procedió a certificar su deceso.

El cuerpo fue llevado a un anfiteatro para su identificación y análisis, pues hasta ahora se desconoce el móvil del crimen.

