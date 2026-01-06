Hombre de CDMX escapa de asaltantes; era falsa compra de vehículo en Puebla

Un hombre originario de Iztapalapa, Ciudad de México, acudió a San Martín Texmelucan para intentar comprar un vehículo que vio ofertado en redes sociales; sin embargo, al llevar fue víctima de un intento de asalto, por lo que tuvo que chocar a los delincuentes para lograr escapar.

La mañana de este martes, el ciudadano llegó hasta la comunidad de Santa María Moyotzingo, donde ya había pactado la reunión con quien en Facebook le ofreció una camioneta.

No obstante, el afectado fue interceptado por criminales que lo amenazaron con armas de fuego e intentaron hacerlo entregar todo el dinero que llevaba para su transacción.

#Seguridad 🚓 Un hombre escapó de sujetos que lo intentaron asaltar en San Martín Texmelucan, donde iba a comprar un vehículo ofertado en redes.



En el proceso, el ciudadano decidí chocar su auto tipo Volkswagen contra un vehículo de los agresores, haciéndose un camino para lograr escapar de sus asaltantes.

Esto permitió al civil salir del sitio y pedir ayuda a las autoridades municipales y federales, quienes le invitaron a presentar su denuncia formal ante el Ministerio Público.

