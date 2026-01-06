Detienen 266 autos foráneos por exceso de velocidad en Puebla; 87% son reincidentes

A diario 34 mil 623 vehículos con placas foráneas infringen los límites de velocidad en carreteras de Puebla, informó la secretaria de Movilidad y Transporte estatal, Silvia Tanús Osorio, quien mencionó que hasta ahora se han detenido a 266 autos foráneos por exceso de velocidad.

En conferencia de prensa, la funcionaria resaltó que los operativos Monitor Vial se realizan en coordinación con la Policía Estatal en caso de que se detecte algún vehículo robado o persona con antecedentes delictivos, lo cual no ha ocurrido hasta ahora.

También mencionó que el operativo es solamente para quienes portan placas foráneas y conducen a velocidades fuera de los límites permitidos y resaltó que desde su implementación, el 15 de diciembre de 2025 a la fecha, han disminuido 22% las velocidades en vialidades estatales.

Además que durante dicho periodo no se registró ningún accidente fatal provocado por el exceso de velocidad de automóviles.

Hasta ahora, dijo, se han realizado 12 operativos en los que han detenido a 266 unidades con placas foráneas, de las cuales 233 son reincidentes y 33 cometieron la falta por primera vez.

Asimismo, refirió que mientras alrededor de 3 mil unidades con placas de Puebla son captadas por las fotomultas, más de 23 mil unidades con placas foráneas infringen los límites de velocidad.

Responsable de accidente se ampara

En ese contexto, la fiscal Idamis Pastor Betancourt reveló que la mujer responsable del percance vial ocurrido el pasado 10 de diciembre, sobre la Vía Atlixcáyotl, promovió un amparo para evitar ser detenida.

Señaló que como parte de la investigación mantiene comunicación constante con las familias de las víctimas, además comentó que ya se hicieron varios cateos y hay una orden de aprehensión contra la responsable del accidente, pero debido a que se amparó no puede ser detenida, por lo que sigue el procedimiento jurídico en su curso.

