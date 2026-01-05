Construcción de pista para “arrancones” en Puebla podría no concretarse 

La construcción de una pista para realizar “arrancones” podría no concretarse debido a que el Gobierno de Puebla no cuenta con un predio propio de 8 o 10 hectáreas que cumpla con las características necesarias para ello, por lo que su adquisición representa una inversión extraordinaria.

Así lo manifestó el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, quien reconoció que hay otras prioridades para el Estado, aunque indicó que sigue el análisis de terrenos para evaluar la magnitud de los recursos requeridos.

​No obstante, mencionó que para evitar las carreras clandestinas en vialidades públicas mantiene comunicación con los propietarios del Autódromo Miguel E. Abed, ubicado en Amozoc.

​Aseguró que hay plena disposición de los empresarios para establecer un esquema de trabajo conjunto para que, durante algunos días de cada mes, se organicen arrancones con seguridad total y costos accesibles para quienes gustan de dicha actividad.

Añadió que se extenderá una invitación formal a los diferentes clubes automovilísticos de Puebla para participar en estas prácticas dentro del marco legal y deportivo, pues recalcó que el objetivo no es “legalizar los arrancones” en las calles, sino reubicar estas prácticas en entornos profesionales.

“Es una inversión importante que se tendría que realizar; lo vamos a valorar y lo comunicaremos en su momento (…) Queremos que todos manejen seguros y que las familias vivan con tranquilidad”, enfatizó.

