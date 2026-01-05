Nicolás Maduro se declara “No culpable” de todos los cargos en EU

El presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de todos los cargos federales en su primera comparecencia ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York este lunes. Ambos comparecieron utilizando auriculares para escuchar la traducción simultánea del procedimiento judicial del inglés al español.

La pareja fue transportada bajo custodia armada desde la cárcel federal Metropolitan Detention Center en Brooklyn hasta el tribunal en Manhattan. El traslado incluyó un recorrido en helicóptero a través del puerto de Nueva York, con Maduro mostrando dificultad para caminar al ser conducido a un vehículo blindado. Fuera del edificio judicial, un pequeño grupo de manifestantes tanto a favor como en contra de la intervención estadounidense fue separado por la policía.

Barry Pollack, abogado defensor de Maduro, informó al tribunal que “por el momento no solicitará la libertad bajo fianza” para el mandatario, aunque no descartó hacerlo posteriormente. Se anticipa que la defensa impugnará la legalidad del arresto, argumentando la inmunidad de Maduro como jefe de un Estado soberano, una estrategia similar a la empleada sin éxito por el dictador panameño Manuel Noriega tras su captura en 1990.

Los cargos, detallados en una acusación de 25 páginas hecha pública el sábado, incluyen narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, delitos que podrían resultar en cadena perpetua si se obtiene una condena.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha exigido la devolución de Maduro, aunque también adoptó un tono conciliador en una publicación reciente, invitando a la colaboración con el gobierno de Donald Trump. Mientras tanto, Trump ha reiterado su postura de que Estados Unidos “administrará” Venezuela temporalmente, al tiempo que ha extendido advertencias a otros líderes regionales, incluyendo al presidente colombiano Gustavo Petro.

