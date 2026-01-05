Ruta 76 se impacta contra poste en Lomas de San Miguel

Durante las primeras horas de este lunes, una unidad del transporte público de la ruta 76 chocó contra un poste en el camino al Batán, en la colonia Lomas de San Miguel, situación que mantiene el cierre de la vialidad en dicha zona.

Testigos señalaron que el hecho se presentó alrededor de las 06:30 horas, cuando el conductor de la unidad 55 circulaba a exceso de velocidad sobre la vialidad; sin embargo, al llegar a una curva perdió el control del vehículo e impactó contra el poste, el cual quedó completamente incrustado en el cofre de la unidad.

Tras el accidente no se reportaron personas lesionadas, únicamente pasajeros con crisis nerviosa, quienes fueron atendidos por paramédicos de SUMA. Asimismo, se informó que el conductor huyó del lugar, dejando abandonada la unidad junto con los pasajeros.

Desde el momento del percance, la zona permanece completamente cerrada debido a los trabajos de remoción del poste por parte de personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que se exhorta a los conductores a buscar vías alternas, ya que hasta el momento se desconoce la hora en que será reabierta la circulación.

